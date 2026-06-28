Ñublense venció a Rangers y metió presión en el Grupo F de la Copa Chile

Ñublense venció por 1-0 a Rangers en el Estadio Bicentenario "Iván Azócar Bernales" por la cuarta fecha de la Copa Chile y metió presión en el Grupo F, al escalar hasta el segundo lugar.

El único tanto del encuentro fue anotado por Lucas Molina (45+2') en los minutos finales del primer tiempo y le terminó dando una victoria clave en el torneo.

Con este resultado, el cuadro dirigido por Juan José Ribera quedó en el segundo lugar con seis puntos, los mismos que tiene el cuadro piducano, pero con un partido menos.

Líder está Curicó Unido, con siete puntos tras el empate 2-2 con el colista, U. de Concepción, que tiene solo un positivo.

El siguiente encuentro de Ñublense será de visita ante Universidad de Concepción el miércoles 1 de julio a las 18:30 horas, mientras que Rangers también se medirá ante el "Campanil" el domingo 5 de julio a las 18:00 horas.