Presidente de la UDI rechazó idea de indulto general a uniformados condenados por el 18-O

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, rechazó este domingo la idea de un indulto general a miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros que hayan sido condenados por hechos vinculados a acciones de control de orden de público en las protestas del estallido social de 2019.

El Partido Nacional Libertario, con apoyo el Partido Republicano, anunció una propuesta legislativa para liberar a todos los uniformados condenados por hechos relacionados al 18 de Octubre. Una idea que el propio Presidente José Antonio Kast ha explicitado su intención de hacer uso de su facultad.

En ese contexto, Ramírez señaló en "Estado Nacional" de TVN que "yo creo que el indulto debe ser particular, porque uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo. Ahora, si analizado cada uno de los indultos en particular, hay que indultarlos a todos, bienvenido sea, pero el análisis tiene que ser particular".

"Creo que el tema tiene que ser discutido, es uno de los que a nosotros nos importa, puede no ser la forma un indulto general, pero el hecho de que pongan la discusión sobre la mesa, a mí me parece valioso y por lo tanto no me incomoda nada, absolutamente nada", sostuvo.

El timonel de la UDI planteó que el indulto general se discutirá una vez presentado proyecto: "A veces uno tiene que elegir entre un escenario no deseado y un escenario muy no deseado. Si tú me preguntaras a mí, frente a la alternativa de que muchos de ellos, que en mi opinión están injustamente presos, ninguno salga, bueno, vamos a tener que poner las cosas en la balanza y eso se estudia cuando se presenta el proyecto de ley".

"Yo creo que es muy temprano para decir que el Presidente no ha cumplido un compromiso. Acabamos de terminar los primeros 100 días de Gobierno, como se ha visto, hemos tenido urgencias importantes (...) Hemos tenido problemas como las bencinas, hemos tenido que presentar proyectos de ley muy difíciles en el Congreso, como el proyecto de reconstrucción, uno no puede pretender que el Gobierno cumpla todos sus compromisos los 100 primeros días. Y. por lo tanto, yo creo que, si es que hay algo pendiente, el gobierno todavía está muy a tiempo de poder cumplir", agregó.