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Esta es la formación de Colo Colo para visitar a Unión Española este lunes en Santa Laura, desde las 19:30 horas, en la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Chile.
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