O'Higgins defiende su ventaja frente D. Concepción en la revancha de cuartos en Copa Chile

La ronda de los cuatro mejores de la Copa Chile conocerá a su primer clasificado este domingo 4 de octubre en el Estadio El Teniente, recinto donde O'Higgins y Deportes Concepción se verán las caras a partir de las 15:30 horas (18:30 GMT) por la revancha de los cuartos de final.

Los pupilos de Lucas Bovaglio saltan al gramado con la ventaja 1-0 conseguida en la ida gracias a Arnaldo Castillo y, pese al desgaste de una temporada que supera los 50 partidos, la escuadra "celeste" buscará en Rancagua el boleto que los instale en la antesala de la definición por el título.

En la otra vereda, la escuadra dirigida por Fernando Díaz llega con la molestia de la derrota junto a la del arbitraje. Si bien arrancó la temporada con dificultades, la mano del "Nano" le permitió mejorar sus números como visita, condición en la que suma 4 triunfos, 2 empates y 2 derrotas desde la llegada del DT.

Con el arbitraje de Mathias Riquelme, el cruce que definirá al rival de Colo Colo o Deportes Puerto Montt lo podrás seguir a través de Cooperativa.cl.