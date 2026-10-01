Figura de Concepción destrozó a Garay tras caída ante O'Higgins por Copa Chile

Norman Rodríguez, defensor y una de las figuras de Deportes Concepción, descargó toda su molestia contra el arbitraje de Cristián Garay luego de la agónica derrota por 1-0 ante O'Higgins en la ida de los cuartos de final de Copa Chile.

El zaguero uruguayo apuntó directamente contra el juez FIFA tras el encuentro disputado en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" y dejó entrever que algunas de sus decisiones terminaron condicionando el compromiso.

"Partido difícil, se marca por un detalle al final del partido. Yo creo que hubo otros detalles y me parece que le quedó grande el partido a cierta persona, así que -terminé- caliente", lanzó Rodríguez en declaraciones a TNT Sports.

Deportes Concepción buscará revertir la llave este domingo 4 de octubre, cuando visite a O'Higgins desde las 15:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.