O'Higgins doblegó a Deportes Recoleta y avanzó a octavos de la Copa Chile

O'Higgins venció por 1-3 a Deportes Recoleta en el Estadio Municipal de La Pintana y se quedó con el último cupo a octavos de final de la Copa Chile, tras terminar en el segundo lugar del Grupo E.

El "Capo de Provincia" se adelantó con un penal de Thiago Vecino (40'), aunque los capitalinos lo igualaron de inmediato con anotación de Christian Cepeda (42').

En la segunda parte, Felipe Báez fue expulsado en Recoleta (57') y los pupilos de Lucas Bovaglio aprovecharon la superioridad numérica para sellar la clasificación con goles de Tomás Avilés (73') y Walter Bou (80').

Con este resultado, O'Higgins de Rancagua selló su pase a la siguiente fase en el segundo puesto del Grupo E con 11 puntos, por detrás de Colo Colo, que registró 13 unidades. Deportes Recoleta y Unión Española quedaron eliminados del torneo.

En octavos de final, O'Higgins enfrentará a Santa Cruz, mientras que Colo Colo se medirá con Audax Italiano.

El siguiente encuentro del "Capo de Provincia" será frente a Universidad Católica en la Liga de Primera, mientras que los "Textileros" visitarán a Curicó Unido en la Liga de Ascenso.