Otro equipo de Primera eliminado: Cobreloa venció a La Serena y avanzó en Copa Chile

La última fecha grupal de la Copa Chile continuó este domingo con la definición en simultáneo de la zona C, donde Cobreloa eliminó a Deportes La Serena con un 1-0 en su crucial cara a cara en Calama.

Ambos equipos disputaban el segundo puesto para acompañar al ya clasificado Deportes Antofagasta, y los "papayeros" sostuvieron por largos minutos un empate que les permitía pasar de fase.

Sin embargo, un controversial gol de Juan Ignacio Duma desequilibró el duelo a los 60'.

La polémica vino por el reclamo de off-side del delantero loíno en la anotación: A falta de VAR en el torneo, prevaleció la interpretación del juez de línea Joaquín Arrué, quien interpretó como jugada voluntaria la intervención del zaguero serenense que dejó solo a Duma.

La visita empujó en el final para volver a la valiosa igualdad, pero Cobreloa aguantó el resultado y festejó al término del encuentro. Los loínos terminaron con ocho puntos; uno más que los granates.

Respecto al otro partido, que tenía el destino de ambos equipos sentenciado con anterioridad, Deportes Antofagasta concretó su invicto al vencer 1-0 al eliminado Cobresal gracias a la anotación de Brayan Hurtado (29'): Los "pumas" terminaron con cinco victorias y un empate.

De esta manera, el Grupo C terminó con sus dos equipos de Primera División eliminados a manos de los conjuntos del Ascenso.

Además, subió a cinco el número de elencos de la máxima categoría que están fuera de la Copa Chile: La Serena y Cobresal se sumaron a Universidad de Concepción, Palestino y Huachipato.