Palestino venció a Magallanes y sigue en carrera en la Copa Chile

Palestino consiguió un trabajado triunfo por 2-1 sobre Magallanes en la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Chile, resultado que le permitió seguir con opciones en el Grupo G.

El elenco albiceleste abrió la cuenta a los 16 minutos con gol de Facundo Peraza, pero el partido se encendió poco después con las expulsiones de Enzo Roco, en Palestino, y Jeremias Griffiths, en Magallanes, ambas a los 24'.

El cuadro árabe reaccionó antes del descanso y dio vuelta el marcador con tantos de Albert Gómez, a los 34', y Gonzalo Tapia, en los 45+1', para irse al entretiempo en ventaja por 2-1.

En el complemento, Palestino sufrió una nueva expulsión con la roja para Javier Quiroz a los 50', lo que dejó a la visita resistiendo con nueve jugadores. Palestino administró la ventaja y cerró una victoria que lo dejó con siete puntos, en el tercer lugar del Grupo G, detrás de Deportes Santa Cruz y Audax Italiano.

La Calera dejó escapar el triunfo ante San Felipe

En otro duelo de la quinta fecha de la Copa Chile, Unión La Calera igualó 1-1 ante Unión San Felipe en un cierre cargado de tensión por el Grupo D.

El compromiso llegó sin goles hasta el tramo final y se encendió con el tanto de Francisco José Pozzo para los "cementeros" a los 90+2'. Sin embargo, Mariano Galleguillos respondió de inmediato y selló el empate para San Felipe a los 90+4'.

En la parte final también vio roja Leandro Cañete.