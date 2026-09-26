Puerto Montt aguantó ante Ñublense y se citó con Colo Colo en cuartos de la Copa Chile

Deportes Puerto Montt aguantó con todo la ventaja que tenía ante Ñublense por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile y pese a caer 2-1 ante los chillanejos en el Estadio "Nelson Oyarzún" avanzó a cuartos de final tras un 3-2 en el global.

Los "Diablos Rojos" golpearon de entrada después de que un centro de Lucas Molina encontrara a Esteban Calderón, quien remató furiosamente el balón, el cual pegó en el travesaño y entró para acortar distancias en la serie (3').

Pese a controlar las acciones, Ñublense se vio sorprendido con un polémico penal cobrado a Richard Paredes tras ser derribado por Nicola Pérez, quien junto a sus compañeros reclamó el cobro debido a la magnitud de la caída del delantero.

Las quejas no fueron atendidas por el colegiado Matías Assadi, que no tenía al VAR al no estar presente en estas instancias del certamen y fue el mismo Paredes quien cambió la pena máxima por el gol que devolvía la ventaja de dos tantos para Puerto Montt (35').

En la segunda parte, Calderón firmó su doblete al 53' y acercó de nuevo al cuadro chillanejo, que se encontró con una gran actuación de la zaga albiverde.

Pese a los esfuerzos, además de disputar parte del cotejo con uno más tras la expulsión de Paredes al 87', los dirigidos por Juan José Ribera no pudieron romper la defensa y cayeron eliminados del torneo.

En la siguiente ronda, los dirigidos por Emilio Mancilla enfrentarán a Colo Colo.