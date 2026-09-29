[Radio en vivo🎙] Puerto Montt recibe a Colo Colo por los cuartos de final en la Copa Chile

La Copa Chile da inicio a los cuartos de final de la competición a partir de este martes 29 de septiembre con algunos de sus duelos de ida, que enfrentan a Deportes Puerto Montt ante Colo Colo y Deportes Concepción contra O'Higgins.

En cuanto al resto de partidos, estos serán jugados durante el mes de octubre.

Sigue en vivo y online en Cooperativa.cl los duelos de ida en los cuartos de final de la Copa Chile:

Martes 29 de septiembre

Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo. 18:00 horas. Estadio Chinquihue. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escucha la transmisión de Cooperativa Deportes.

Miércoles 30 de septiembre

Deportes Concepción vs. O'Higgins. 21:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Miércoles 7 de octubre

Deportes Antofagasta vs. Universidad de Chile. 19:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Programación pendiente