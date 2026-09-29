Imágenes nuevas en Google Maps evidencian la devastación provocada por Israel en Gaza
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Nuevas imágenes satelitales de Google Maps, tomadas a principios de 2026, dejan al descubierto la devastación de barrios y ciudades enteras en la Franja de Gaza —territorio vetado a la prensa internacional desde hace tres años—, evidenciando el colapso absoluto de infraestructuras como el Estadio de Palestina o los alrededores del hospital Al Shifa.
A vista de pájaro, sectores emblemáticos del sur como Rafah, Tel al Sultan, Juzaa o Abasan al Kabira, así como las localidades norteñas de Beit Hanún y Yabalia, se muestran reducidas a escombros tras años de ataques y bombardeos incesantes por parte de Israel.
La magnitud de la catástrofe humanitaria y material, calificada por la ONU como un retroceso de 77 años en el desarrollo del enclave palestino, mantiene a 1,9 millones de gazatíes forzadamente desplazados y más de 371 mil viviendas dañadas o destruidas.