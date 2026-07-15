Tribunal de Disciplina informó castigo a Justo Giani por su expulsión
El jugador de Universidad Católica recibió una fecha de suspensión tras ver la tarjeta roja ante San Luis de Quillota.
El jugador de Universidad Católica recibió una fecha de suspensión tras ver la tarjeta roja ante San Luis de Quillota.
El Tribunal de Disciplina de la ANFP informó que Justo Giani fue sancionado con un partido por su expulsión en el duelo entre Universidad Católica y San Luis de Quillota, disputado por la sexta fecha de la Copa Chile.
El argentino recibió la segunda tarjeta amarilla a los 74 minutos, luego de cometer una infracción ofensiva sobre Pablo Millán. El árbitro Manuel Vergara indicó en su informe que el jugador realizó una entrada temeraria y golpeó con el hombro el rostro de su rival.
Con este castigo, Giani quedará fuera del próximo compromiso de Universidad Católica y se perderá el partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile.