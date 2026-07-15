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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Tribunal de Disciplina informó castigo a Justo Giani por su expulsión

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador de Universidad Católica recibió una fecha de suspensión tras ver la tarjeta roja ante San Luis de Quillota.

Tribunal de Disciplina informó castigo a Justo Giani por su expulsión
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El Tribunal de Disciplina de la ANFP informó que Justo Giani fue sancionado con un partido por su expulsión en el duelo entre Universidad Católica y San Luis de Quillota, disputado por la sexta fecha de la Copa Chile.

El argentino recibió la segunda tarjeta amarilla a los 74 minutos, luego de cometer una infracción ofensiva sobre Pablo Millán. El árbitro Manuel Vergara indicó en su informe que el jugador realizó una entrada temeraria y golpeó con el hombro el rostro de su rival.

Con este castigo, Giani quedará fuera del próximo compromiso de Universidad Católica y se perderá el partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile.

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