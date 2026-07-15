Frente Amplio: "El ministro Quiroz se comporta igual que los estafadores telefónicos"

A pocas horas de la votación definitiva de la megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast -hasta total despacho- en la Sala del Senado, el Frente Amplio criticó el singular apuro del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por sacar adelante la iniciativa.

Andrés Couble, secretario general del partido de oposición, dijo esta mañana en El Primer Café que en el Ejecutivo "parecieran estar tan apurados por aprobar esta megarreforma justamente porque quieren ocultar cuáles son los efectos" que tendrá, y de ese modo evitar "una discusión honesta junto con la Ley de Presupuesto, porque los menores ingresos (al Fisco), evidentemente, traerán menores gastos" a futuro.

"El ministro Quiroz se comporta -no sé si escucharon las declaraciones del lunes: 'Lo importante es que salga rápido, que salga rápido'- como un estafador telefónico, como un vendedor de 'Llame Ya', que llaman a (las víctimas o compradores a) tomar decisiones rápidas para que no pensemos en detalle lo que estamos haciendo, y no veamos el error que estamos cometiendo", afirmó Couble.

El dirigente frenteamplista presagió que el efecto de la Ley de Reconstrucción será tener a "los Cesfam con menos recursos, municipios con menos recursos para seguridad, educación pública con menos recursos y menos recursos para entregar apoyos y ayudas sociales a quienes lo necesitan".

En ese momento, cuando esta merma se materialice, "todos quienes votaron a favor van a tener que hacerse cargo: no sólo el ministro Quiroz, no solo el Presidente Kast, sino todos los partidos que decidieron no ponerle un freno a la agenda ultra ideológica del Partido Republicano y que terminaron legislando sin siquiera escuchar a sus (propios) alcaldes respecto a temas de contribuciones, van a tener que responder por los efectos de esta megarreforma", sentenció Couble.

"Una falta de respeto"

Replicó en el mismo panel de debate Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano: "Lo que dijo Andrés yo no lo puedo dejar pasar".

"Tratar al ministro de Hacienda de 'estafador telefónico'... Si hacemos un poquito de historia, un par de meses atrás, vemos un Gobierno completo que fue, en palabras del mismo Andrés, un estafador telefónico. No sé si recuerdan que el Gobierno (de Gabriel Boric) prometía la condonación del CAE, mucha gente dejó de pagar el CAE y ahora resulta que tienen que pagar las cuentas porque no fueron capaces de cumplir con promesas de campaña", criticó el dirigente oficialista.

"Me parece una falta de respeto tratar de estafador telefónico a un ministro de Hacienda que está haciendo justo lo contrario a lo que hizo el Gobierno anterior, que nos tiene en la situación en la que estamos. Fueron ellos (los partidos de izquierda) los que tienen la situación del país cómo está, por sus medidas irresponsables. Y ahora que viene un ministro de Hacienda que está planteando algo distinto para poder sacar el país adelante, lo mínimo es esperar a ver cómo avanza esa recuperación económica que está planteando el Gobierno. Yo creo que hay que ser un poco desvergonzado para tratar de estafador telefónico a alguien que busca hacer las cosas de forma distinta", dijo Bruna en Cooperativa.

"Dame la clave rápido"

Pero Andrés Couble no retrocedió: "Lo que yo dije es que (Quiroz) se comporta igual que los estafadores telefónicos, por el apuro que tiene", y porque éstos presionan a las víctimas porque "no quieren que piensen las decisiones".

"Llevamos con esta megarreforma poco tiempo para (analizar) los efectos que va a tener, y (Quiroz) está diciendo: 'Hay que sacarla rápido, hay que sacarla rápido'... (En esa línea) no dejó que se pasara (el proyecto) por las comisiones que correspondían, al igual que los estafadores telefónicos que te dicen: 'Tienes que hacer esto rápido, dame la clave rápido'. ¿Para qué? Para no poder pensar, para no entrar en el detalle del error que estamos cometiendo, para que (en este caso) la ciudadanía no lo vea", argumentó.

Sin embargo, añadió a modo de cierre, "cada día más gente ve lo nefasta que va a ser esta reforma, y la gran mayoría lo va a ver cuando los efectos se vivan".