Unión San Felipe y Curicó Unido sorprendieron a equipos de Primera en Copa Chile

Unión San Felipe y Curicó Unido se hicieron fuertes en la Copa Chile, y lograron sendos triunfos ante elencos de Primera División al vencer este domingo a Unión La Calera y a Ñublense, respectivamente.

En el Estadio "Nicolás Chahuán", el cuadro del Aconcagua aprovechó la tempranera expulsión del cementero Alexander Pastene (19') para vencer a los caleranos por 0-2 gracias a las anotaciones de Valentín Perales (24') y Bairon Riveros (53').

El equipo sanfelipeño se alzó como líder del Grupo D con seis puntos, por encima de Universidad de Chile y Santiago Wanderers, que tienen 3. La Calera se quedó en blanco.

En tanto, en el Estadio La Granja, Curicó Unido se impuso por la cuenta mínima a Ñublense gracias a la solitaria anotación de Joaquín Alfaro, a los 47 minutos.

Con este resultado, el equipo de las tortas igualó a Rangers en el primer lugar del Grupo F con seis puntos dejando a los chillanejos y a Universidad de Concepción como colistas.

Además, Deportes Temuco y Deportes Concepción igualaron 1-1 en el Estadio "Germán Becker" en el marco del Grupo H. Sebastián Molina (11') abrió la cuenta para el elenco de La Frontera y Norman Rodríguez logró la igualdad para el conjunto lila.

Con este resultado, el cuadro albiverde se instaló como líder de la serie con 5 puntos, seguido por Puerto Montt, que tiene 4, Concepción, con 1 y cierra la tabla Huachipato, sin unidades.