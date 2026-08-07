Detienen a sujetos por intento de atropello a carabineros en Peñalolén

Carabineros detuvo a dos sujetos por un intento de atropello contra funcionarios que se aproximaron a realizarles un control vehicular la noche del jueves, en la comuna de Peñalolén.

Según relató el capitán Felipe Ulloa, los uniformados inicialmente "observaron un vehículo que circulaba contra el sentido del tránsito" en el sector de Volcán Antuco con Alborada.

"Al querer fiscalizarlos, personal de Carabineros entregó la señal de detención, (pero el conductor) hizo caso omiso y, muy por el contrario, trató de atropellar al funcionario policial" y escapó del lugar.

Fue entonces que se inició un seguimiento controlado, que culminó minutos después en calle Los Cerezos con Avenida Quilín, donde el auto perdió el control y cayó a un canal de regadío.

Tras el accidente, la policía procedió a detener a ambos ocupantes, el conductor de 34 años y el copiloto de 22, ambos chilenos con antecedentes policiales.

Posteriormente, se confirmó que el vehículo en que se movilizaban había sido robado desde el exterior de un domicilio en la comuna de La Reina, cuyo propietario solo se percató de su ausencia tras el aviso de Carabineros.

Ambos sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público, y pasarán a segundo control de detención este viernes.