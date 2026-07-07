Vidal tras empate en Copa Chile: "No hay que buscar tanto problema, lo importante es que se clasificó"

Tras el empate frente a Deportes Recoleta que le permitió a Colo Colo avanzar de ronda en la Copa Chile, Arturo Vidal conversó con los medios de comunicación y entregó un análisis sobre el presente futbolístico del equipo, desestimando las alarmas por el nivel de juego exhibido ante un elenco del Ascenso.

"Fue un partido complicado, ellos jugaron bien. Nos equivocamos dos veces y nos hicieron dos goles, pero lo importante es que se clasificó", señaló el volante a la salida del recinto deportivo.

Al ser consultado sobre si le genera inquietud la fragilidad defensiva u otros aspectos colectivos mostrados recientemente, Vidal se mostró tranquilo: "No estoy preocupado. Estamos bien. En esta Copa Chile de repente uno se relaja un poco más de lo normal, pero en el Campeonato estamos en una buena posición. Tampoco hay que buscar tanto problema; clasificamos, que era lo primordial".

"No por uno o dos resultados hay que cambiar el equipo entero. El plantel está súper bien. Lo más importante de los últimos partidos es que han debutado varios jóvenes, lo que nos ayuda bastante. Es importante que vayan sumando ritmo y compitan por un puesto", argumentó.

En esa misma línea, el volante reafirmó que no ha modificado su postura respecto a la necesidad de fichajes: "No me va a cambiar el pensamiento, lo tengo súper claro. Sé el equipo y los jugadores que tenemos. Seguramente en la segunda parte del año ya van a estar todos recuperados y podremos competir de mejor forma".

Finalmente, el jugador valoró positivamente el aumento en el volumen de partidos del calendario nacional. "Me gusta que en Chile se jueguen más partidos, es muy bueno para todos. Ahora nos queda enfocarnos en el campeonato y en la Copa Chile, torneos que vamos a pelear con todo", concluyó antes de enviar un saludo por un nuevo aniversario de los logros obtenidos junto a la "Generación Dorada" de la selección chilena.