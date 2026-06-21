[VIDEO] Agustín Arce le devolvió la tranquilidad a la U tras el descuento de Wanderers

Luego del descuento logrado por Marco Camarda para Santiago Wanderers, en Universidad de Chile evitaron cualquier tipo de reacción caturra y con gol de Agustín Arce volvieron a aumentar la ventaja al decretar el 3-1.

El mediocampista apareció solo por la banda izquierda y con un potente disparo batió la resistencia del cuadro porteño.

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