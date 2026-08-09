La U estiró su racha triunfal a costa de Palestino y sigue a la caza del liderato en la Liga

Universidad de Chile venció por 2-1 a Palestino en el Nacional por la fecha 18 en la Liga de Primera, consiguiendo así hilvanar su cuarto triunfo consecutivo en la segunda rueda y alcanzar las 33 unidades en la tabla, manteniéndose como único escolta del líder Colo Colo.

Con el objetivo de no ceder terreno tras la remontada de los "albos" ante Unión La Calera, el equipo "azul" salió disparado y abrió la cuenta tras un potente disparo desde fuera del área de Agustín Arce (17').

Minutos más tarde, Eduardo Vargas estiró las cifras tras capturar un pase de Charles Aránguiz para batir la resistencia del arquero Sebastián Pérez (24').

En la etapa de complemento, el "Romántico Viajero" estuvo cerca de estructurar un sólido 3-0 con remates al poste de Arce y Marcelo Morales (65'). No obstante, el cuadro visitante logró reaccionar tras una infracción en el área advertida por el VAR, la que Nelson da Silva convirtió en gol desde el punto penal (78').

Con un tramo final lleno de tensión, fue Sebastián Pérez quien se alzó como figura al evitar el tercer tanto de la U ante los incesantes intentos de Vargas por ampliar las cifras.

Con este resultado, Universidad de Chile se mantuvo en la segunda plaza con 33 unidades antes de visitar a Deportes Limache el 15 de agosto a las 17:30 horas, duelo previo a disputar el Superclásico ante Colo Colo el domingo 23 en el Nacional.

Por su parte, Palestino permaneció en el cuarto lugar con 27 puntos y le tocará recibir a Huachipato el lunes 17 a las 20:30 horas en La Cisterna.