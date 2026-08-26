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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Bolados celebró con emoción tras estirar la ventaja de Colo Colo ante Unión Española

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero marcó en su regreso a las canchas tras una larga lesión.

[VIDEO] Bolados celebró con emoción tras estirar la ventaja de Colo Colo ante Unión Española
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El delantero Marcos Bolados tuvo un emotivo regreso este miércoles a las canchas con Colo Colo, al anotar un gol en el partido ante Unión Española en el Estadio Nacional, en el cierre de la fase grupal de la Copa Chile.

Bolados estuvo ocho meses fuera por culpa de una dura lesión, rotura de ligamentos, y volvió a ser titular en esta jornada, siendo figura en la primera parte, ya que dio la asistencia a Maxi Romero para la apertura de la cuenta, y antes del descanso, anotó el 2-0 parcial (45+3').

Revisa el gol de Bolados en el Nacional:

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