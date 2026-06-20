Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
[VIDEO] Clemente Montes aumentó para la UC ante Copiapó en Copa Chile
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El delantero marcó el 0-3 para la tienda cruzada ante Copiapó.
El delantero marcó el 0-3 para la tienda cruzada ante Copiapó.
Universidad Católica cuajó un debut triunfante en Copa Chile y lo selló gracias a la aparición de Clemente Montes.
El delantero cruzado marcó el 0-3 con un cabezazo en plena recta final del partido luego de una perfecta habilitación de Fernando Zampedri.
Mira acá el gol