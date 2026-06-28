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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Lucero asistió de taco y Agustín Arce marcó un golazo ante San Felipe

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La U estiró la ventaja en el duelo de la Copa Chile.

[VIDEO] Lucero asistió de taco y Agustín Arce marcó un golazo ante San Felipe
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Universidad de Chile estiró a 2-0 la ventaja sobre Unión San Felipe en la Copa Chile, con un golazo de entrada en el segundo tiempo en el Estadio Nacional.

Juan Martín Lucero, autor del primer gol, metió una asistencia de taco para Agustín Arce, quien avanzó al área y definió ante el el arquero Leandro Cañete (47').

Revisa el golazo de la U:

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