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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Matías Palavecino anotó un golazo para darle la ventaja a la UC en Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El argentino marcó el 0-1 para el cuadro cruzado ante Deportes Copiapó.

[VIDEO] Matías Palavecino anotó un golazo para darle la ventaja a la UC en Copa Chile
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El mediocampista Matías Palavecino se reencontró con las redes al anotar la apertura de la cuenta para Universidad Católica ante Deportes Copiapó por Copa Chile.

El argentino apareció con un disparo desde fuera del área para marcar el 0-1 en suelo copiapino.

Mira acá el gol

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