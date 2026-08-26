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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Vozinha tuvo una "chambonada" que casi terminó en gol de Unión ante Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero intentó un lujo ante un rival, pero quedó corto y perdió la pelota en el área.

[VIDEO] Vozinha tuvo una
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El arquero Vozinha tuvo su anhelado debut este miércoles en Colo Colo, en el triunfo por 3-0 ante Unión Española en el cierre de la fase grupal de la Copa Chile, aunque su última intervención en el partido fue una "chambonada" que casi terminó en gol para los rojos de Independiencia.

Cuando se jugaba el tiempo agregado, Vozinha intentó superar la presión de Rodrigo Vásquez con un lujo en el área, pero quedó corto al tratar de pisar el balón y perdió la pelota ante el atacante hispano.

Pese a la pérdida de balón, Vozinha tuvo suerte, ya que Vásquez falló en su ejecución y su remate al arco vacío salió desviado, sin poder anotar el descuento ante Colo Colo.

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