ANFP designó a los árbitros que impartirán justicia en la final de la Copa de la Liga

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional designó a Franco Jiménez como árbitro central de la final de la Copa de la Liga, a disputarse este sábado 14 de noviembre en el Estadio Santa Laura desde las 18:30 horas entre Coquimbo Unido y O'Higgins.

Jiménez estará acompañado en cancha de Miguel Rocha y Alan Sandoval.

Gastón Phillipe, en tanto, será el cuarto árbitro.

El partido, que otorga un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores como "Chile 3", será transmitido por TNT Sports de manera exclusiva a través de streaming en la plataforma HBO Max.