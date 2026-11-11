Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago30.9°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

ANFP designó a los árbitros que impartirán justicia en la final de la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Franco Jiménez estará este sábado en Santa Laura.

ANFP designó a los árbitros que impartirán justicia en la final de la Copa de la Liga
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional designó a Franco Jiménez como árbitro central de la final de la Copa de la Liga, a disputarse este sábado 14 de noviembre en el Estadio Santa Laura desde las 18:30 horas entre Coquimbo Unido y O'Higgins.

Jiménez estará acompañado en cancha de Miguel Rocha y Alan Sandoval.

Gastón Phillipe, en tanto, será el cuarto árbitro.

El partido, que otorga un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores como "Chile 3", será transmitido por TNT Sports de manera exclusiva a través de streaming en la plataforma HBO Max.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada