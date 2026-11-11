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ANFP designó a los árbitros que impartirán justicia en la final de la Copa de la Liga
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Franco Jiménez estará este sábado en Santa Laura.
Franco Jiménez estará este sábado en Santa Laura.
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional designó a Franco Jiménez como árbitro central de la final de la Copa de la Liga, a disputarse este sábado 14 de noviembre en el Estadio Santa Laura desde las 18:30 horas entre Coquimbo Unido y O'Higgins.
Jiménez estará acompañado en cancha de Miguel Rocha y Alan Sandoval.
Gastón Phillipe, en tanto, será el cuarto árbitro.
El partido, que otorga un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores como "Chile 3", será transmitido por TNT Sports de manera exclusiva a través de streaming en la plataforma HBO Max.