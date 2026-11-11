Martínez pide suspender la megarreforma ante el alza de los combustibles

La secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, pidió este miércoles en El Primer Café de Cooperativa que el Gobierno suspenda la megarreforma para contar con recursos fiscales que permitan amortiguar el alza de los combustibles.

A juicio de la dirigenta, el proyecto que busca limitar a 20 pesos las futuras alzas durante tres meses resulta "completamente insuficiente" para las familias que ya han absorbido sucesivos aumentos.

Martínez vinculó el paro de camioneros con los efectos que atribuye a las decisiones económicas del Ejecutivo desde el inicio de su gestión. En particular, cuestionó el manejo del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), cuya función, recordó, es moderar las alzas.

"Odia al Estado, pero hoy día necesita al Estado para abordar la crisis, y tiene un Estado menos preparado, con menos recursos", afirmó sobre el Gobierno de José Antonio Kast.

Para la dirigenta, la suspensión de la megarreforma debe ir acompañada de un mecanismo que permita contener las variaciones de precios más allá de los tres meses que contempla el proyecto. También llamó al Ejecutivo a prestar atención a los pequeños transportistas que se movilizaron al margen de los gremios tradicionales. "La gente no está pudiendo llegar a fin de mes y tampoco está confiando en el Estado", sostuvo.

Bruna cuestionó que el FA vincule el paro con la megarreforma

El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, defendió la respuesta del Ejecutivo y rechazó que la movilización sea motivo para suspender la megarreforma que el Congreso despachó en agosto.

"Perdieron la votación en el Congreso y ahora están sacando un tema de movilización que tiene al país buscando soluciones", replicó Bruna, quien acusó al Frente Amplio de aprovechar el conflicto para reabrir la discusión sobre la reforma.

El dirigente republicano también discrepó del diagnóstico de Martínez sobre el Mepco. "El Mepco sí se está aplicando", afirmó, y explicó que el Gobierno introdujo cambios en su funcionamiento. Respecto de una eventual rebaja del impuesto específico a los combustibles, sostuvo que el Ejecutivo debe evaluar primero si las cuentas públicas permiten financiarla.