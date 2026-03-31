Colo Colo quiere mantener la presión por el liderato en Copa de la Liga en su duelo con Huachipato

Colo Colo enfrenta a Huachipato este miércoles en el Estadio Monumental, desde las 18:00 horas (21:00 GMT), en la tercera fecha del Grupo A de la Copa de la Liga, con la meta de lograr un triunfo y mantener la presión por el liderato en la tabla.

El cuadro albo está segundo, con cuatro puntos, y necesita la victoria para desplazar (por diferencia de gol) a Coquimbo Unido, que lidera provisoriamente con siete positivos.

Además, los albos llegan con confianza, considerando que vencieron a Huachipato el pasado 16 de marzo, un 2-0 en el Monumental, con goles de Alvaro Madrid y Claudio Aquino en la Liga de Primera.

Para el desafío, el técnico Fernando Ortiz recuperó a Arturo Vidal como alternativa. El "King" se perdió el triunfo sobre Deportes Concepción en la segunda jornada, por molestias musculares, y recién este lunes volvió a entrenar con normalidad.

Sin embargo, para no forzar al veterano jugador, Vidal estará en la banca y la novedad será la inclusión del uruguayo Javier Méndez como volante.

La formación del "Popular" será con Fernando De Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Alvaro Madrid, Javier Méndez, Felipe Méndez; Maxi Romero, Lautaro Pastrán y Leandro Hernández.

Huachipato, por su parte, está obligado a ganar para repuntar en la Copa de la Liga, ya que solo tiene un punto, producto de un empate con Deportes Concepción y una derrota con Coquimbo Unido.

Del mismo modo, el equipo de Jaime García intentará tomarse revancha por la derrota sufrida hace 16 días en el torneo nacional.

La posible oncena de Huachipato será con Christian Bravo; Nicolás Vargas, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Javier Cárcamo, Juan Figueroa, Ezequiel Cañete, Claudio Torres; Santiago Silva; Lionel Altamirano, Cris Martínez.

El duelo será arbitrado por Cristián Galaz, asistido por Carlos Venegas y Leslie Vásquez; el cuarto juez será Víctor Abarzúa, y el VAR estará a cargo de Miguel Araos y Francisco Soriano.

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