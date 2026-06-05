Copa de la Liga: Coquimbo venció a Concepción y eliminó a Colo Colo

Coquimbo Unido clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga y eliminó a Colo Colo, tras vencer por 1-2 a Deportes Concepción este viernes en el Estadio "Ester Roa", en la última fecha del Grupo A.

El cuadro pirata dependía de sí mismo y sumó 14 puntos, quedándose con el único cupo a la siguiente fase; Colo Colo, por su parte, tiene 10 positivos, sin posibilidad de alcanzar a los aurinegros, aunque tenga un resultado positivo el domingo ante Huachipato en Talcahuano.

Coquimbo afrontó el partido con el objetivo de cumplir la tarea y sellar el pasaje a la ronda de los cuatro mejores, mientras que Deportes Concepción intentó ante el campeón chileno, pero no pudo lograr el triunfo por el honor.

La apertura de la cuenta fue obra de Benjamín Gazzolo, con una chilena en el minuto 21, tras un pivoteo en el área.

En la segunda parte, los dirigidos por Fernando Díaz se metieron al partido, con el empate parcial anotado por Matías Cavalleri, con un remate de cabeza (60').

Sin embargo, el cuadro de Hernán Caputto reaccionó y evitó toda sorprensa con un golazo de palomita de Nicolás Johansen, tras un medido centro de Juan Cornejo desde la izquierda (65').

Al final del partido, el capitán lila, Joaquín Larrivey, tuvo la chance de conseguir el empate (un resultado que le hubiera servido a Colo Colo). Sin embargo, su remate de cabeza se fue fuera por poco, para la desazón de los penquistas en Collao.

El próximo desafío de ambos equipos será en la Liga de Primera; Coquimbo Unido recibirá a O'Higgins el domingo 14 de junio por la fecha 15, la última de la primera rueda; Concepción, por su lado, jugará ese mismo día ante Deportes Limache, también en Collao.