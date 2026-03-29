Coquimbo logró épica remontada ante D. Concepción y es líder en la Copa de la Liga

Coquimbo Unido logró remontar en la agonía y vencer 2-1 a Deportes Concepción en el Estadio Bicentenario "Francisco Sánchez Rumoroso" por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

En la primera parte, el "León de Collao" salió enfocado en cambiar la imagen mostrada ante Colo Colo en la jornada anterior y logró abrir el marcador rápidamente gracias a un certero cabezazo de Ignacio Mesías dentro del área (6'), lo que les permitió adelantarse en el marcador y sostener la ventaja hasta el descanso.

En el segundo tiempo, el cuadro "Pirata" empezó a hacer valer su localía y se lanzó en busca del empate ante los lilas, que jugaron con uniforme alternativo blanco.

La escuadra de Hernán Caputto obtuvo sus frutos en la recta final del partido: Al minuto 77, Francisco Salinas anotó la igualdad y, en el tiempo adicional, Lucas Pratto (90+3') le dio la victoria definitiva al "Barbón", desatando la euforia de los hinchas locales.

Con esta victoria, Coquimbo Unido quedó como puntero del Grupo A con siete puntos, a la espera de lo que haga Colo Colo, que puede igualar a los aurinegros en caso de vencer a Huachipato este miércoles 1 de abril. Por su parte Deportes Concepción quedó en el último lugar con tan solo una unidad.

El siguiente partido del "Barbon" será por la Liga de Primera de local ante Cobresal el viernes 3 de abril a las 17:30 horas. Mientras que el "León de Collao" recibirá a Colo Colo el domingo 5 de abril a las 15:30 horas.