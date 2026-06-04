Coquimbo sale a sellar su clasificación en Copa de la Liga ante D. Concepción

Este viernes 5 de junio, la crucial fecha final en la fase de grupos de la Copa de la Liga arranca con la visita de Coquimbo Unido a Deportes Concepción, que puede confirmar al segundo clasificado para la siguiente ronda.

Los "piratas" llegan como líderes del Grupo A con 11 puntos, uno más que Colo Colo. Así, un triunfo sellará el avance coquimbano a las semifinales. En caso de enredar puntos, le dará a los albos la opción de quedarse con el grupo ante Huachipato el día domingo 7.

En contraparte, el "León de Collao" quedó eliminado en la cuarta jornada, por lo que solo le resta sumar rodaje y cerrar el torneo de la mejor forma posible pensando en llegar con ánimo al término de la primera rueda en la Liga de Primera.

Coquimbo viene de un esforzado triunfo de 3-2 como forastero ante Deportes Limache el pasado fin de semana; instalándose en el podio de la Liga.

Los penquistas, en tanto, están precedidos de una caída de 2-1 ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, marcada por los reclamos ante la expulsión de Diego Carrasco.

El cotejo en el Estadio "Ester Roa" comenzará a las 20:00 horas con arbitraje de Nicolás Millas. Podrás seguir el movimiento de la cuenta en Cooperativa.cl.