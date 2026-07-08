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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

¿Cuándo y dónde ver la semifinal de Ñublense y O'Higgins en la Copa de la Liga?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Chillanejos y rancagüinos se enfrentarán en el "Nelson Oyarzún".

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Ñublense y O'Higgins jugarán este jueves ida de semifinales de la Copa de la Liga 2026, nuevo torneo de la ANFP que dará el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027.

El partido está programado para este jueves 9 de julio a las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Nelson Oyarzún" en Chillán y tendrá transmisión exclusiva por streaming, en la plataforma HBO Max.

Los "Diablos Rojos" de Chillán clasificaron a semifinales tras ganar el Grupo B, eliminando a Universidad Católica, Universidad de Concepción y Cobresal.

O'Higgins, por su lado, lideró el Grupo C, dejando en el camino a Everton, Deportes Limache y Palestino.

Todos los detalles de esta semifinal entre chillanejos y rancagüinos los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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