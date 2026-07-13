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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

La final entre Coquimbo y O'Higgins en la Copa de la Liga fue suspendida

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El partido no se jugará por el sistema frontal que afectará a la zona central.

La ANFP debe elegir fecha entre septiembre y octubre.

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La final entre Coquimbo Unido y O'Higgins en la Copa de la Liga, nuevo torneo de la ANFP, fue suspendida y no se disputará este sábado en Valparaíso.

La ANFP y las autoridades tomaron la decisión debido al sistema frontal que afectará a la zona central este fin de semana.

Ante esta situación, la ANFP va a proponer a la mesa de programación que la final, que otorgará el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027, se dispute el sábado 17 de octubre en el mismo recinto designado, el Estadio "Elías Figueroa".

De momento, se baraja que se juegue en septiembre o en octubre, dependiendo del calendario de ambos equipos, que siguen en competencia en torneos internacionales.

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