La final entre Coquimbo y O'Higgins en la Copa de la Liga fue suspendida

La final entre Coquimbo Unido y O'Higgins en la Copa de la Liga, nuevo torneo de la ANFP, fue suspendida y no se disputará este sábado en Valparaíso.

La ANFP y las autoridades tomaron la decisión debido al sistema frontal que afectará a la zona central este fin de semana.

Ante esta situación, la ANFP va a proponer a la mesa de programación que la final, que otorgará el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027, se dispute el sábado 17 de octubre en el mismo recinto designado, el Estadio "Elías Figueroa".

De momento, se baraja que se juegue en septiembre o en octubre, dependiendo del calendario de ambos equipos, que siguen en competencia en torneos internacionales.