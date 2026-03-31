Deportes Limache remontó ante Everton y tuvo su primer festejo en la Copa de la Liga

Como visitante en el Estadio Sausalito, Deportes Limache lo dio vuelta por 2-1 ante Everton de Viña del Mar y sumó de a tres por primera vez en la Copa de la Liga, que desarrolla su tercera fecha.

Los "tomateros" sufrieron un tempranero golpe en apenas tres minutos, con la anotación de Braian Martínez para los "ruleteros". El arquero Claudio González manoteó el balón, pero el VAR confirmó que el balón ingresó completamente.

El elenco dirigido por Víctor Rivero logró reaccionar antes del descanso, pues a los 21 Ramón Martínez luchó en área chica para empatar, en medio de un tumulto en área evertoniana.

Luego, a los 32', Joaquín Montecinos sacó un fuerte remate rasante que superó a Ignacio González, matriculándose con el golque terminó por sellar el resultado.

En el minuto 52 Everton quedó con un hombre menos, pues Ramiro González fue expulsado por una agresión a Gonzalo Sosa en un córner. La acción pasó por el VAR, pero como el balón no estaba en juego aún, solo cayó la tarjeta roja.

En el final (90+1') el árbitro Juan Sepúlveda había sancionado penal a favor de Everton, pero fue a revisar la jugada y revirtió el cobro señalando contacto con la mano en posición natural; aún cuando el balón en realidad dio en el pecho de Ramón Martínez.

Así, Limache -que había igualado en las dos primeras jornadas- llegó a cinco puntos, a dos de O'Higgins, que lidera el Grupo C. Everton se quedó con tres unidades, mientras Palestino es colista con uno.