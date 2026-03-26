Deportes Limache y Palestino siguen sin ganar en la Copa de la Liga tras igualar en Quillota

Deportes Limache y Palestino repartieron puntos en un exigido empate 1-1 este jueves en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa de Liga, y ambos siguen sin ganar en este nuevo torneo de la ANFP.

El cruce que inauguró la jornada del Grupo C tuvo a los pupilos de Victor Rivero siempre al frente. Joaquín Montecinos fue protagonista y avisó (33') para luego convertir con una buena maniobra en la que terminó con un potente derechazo (35').

Tras la baja presentación, Cristián Muñoz ajustó las piezas en el elenco "arabe" y las modificaciones le terminaron dando frutos cuando Nelson Da Silva (64') hizo valer la infaltable "ley del ex".

Aunque la igualdad trajo más ocasiones sobre el final, el silbatazo marcó un punto para dos equipos que aun no consiguien ganar en este certamen.

Los "tomateros" que parcialmente son segundos con 2 unidades les tocará visitar a Everton el 31 de marzo para cerrar la primera ronda del torneo. Así mismo, los "baisanos" que suman 1 positivo harán de local ante O'Higgins el 30 de dicho mes.