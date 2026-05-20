Fernando Ortiz conoció su castigo por expulsión ante Coquimbo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, fue sancionado con un partido de suspensión por su expulsión directa tras la derrota ante Coquimbo Unido en la Copa de la Liga.

De acuerdo al informe arbitral, el juez Gastón Philippe consignó que el técnico argentino ingresó al terreno de juego una vez terminado el encuentro para desaprobar su labor, situación que derivó en la tarjeta roja directa.

Con este castigo, Ortiz no podrá dirigir a los "albos" en el duelo frente a Huachipato, correspondiente a la última fecha de la fase grupal del torneo, donde Colo Colo necesita ganar y esperar una derrota de Coquimbo ante Deportes Concepción.