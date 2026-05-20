Megarreforma: Cámara visó exención de contribuciones, rebaja de impuesto corporativo e invariabilidad tributaria
La Sala también ratificó la inyección de 400.000 millones de pesos al fondo de emergencia, incorporando formalmente a Ñuble y Biobío como beneficiarias directas.
Asimismo, dio luz verde a una indicación del FA que obliga a los empleadores a otorgar salas cunas anexas, medida ante la cual el Gobierno anunció reserva de constitucionalidad.
Posteriormente, también se aprobó la invariabilidad tributaria por 25 años, aunque con menos apoyo que la votación en general.
En general, el proyecto del Gobierno obtuvo 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención.