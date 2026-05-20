Megarreforma: Cámara visó exención de contribuciones, rebaja de impuesto corporativo e invariabilidad tributaria

Tras la aprobación en general del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados procedió a la votación en particular, donde se visaron los ejes centrales de la propuesta.

Dentro de las normas que recibieron luz verde, destacó la reducción del impuesto corporativo para las grandes empresas del 27% al 23%, pieza fundamental de la iniciativa del Ejecutivo.

Asimismo, se aprobó la exención del impuesto territorial (contribuciones) para adultos mayores de 65 años.

Durante el debate al detalle, la Cámara también ratificó el artículo que inyecta 400.000 millones de pesos al fondo de emergencia, integrando formalmente a las regiones de Ñuble y Biobío como beneficiarias de estos recursos.

Junto a esto, también se aprobó la invariabilidad tributaria por 25 años, con 81 votos a favor, dos abstenciones y 69 votos en contra.

En contrapartida, los diputados rechazaron las disposiciones más controvertidas del texto, como la relativa al derecho de propiedad intelectual y la facultad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para contratar empresas vinculadas a su propio personal.

Tensión por indicación de sala cuna y reserva del Gobierno

El hito inesperado de la votación en particular fue la aprobación de una indicación opositora, promovida por el diputado Jorge Brito (Frente Amplio), que busca obligar a los empleadores a disponer de salas cunas anexas e independientes para que los trabajadores puedan alimentar y dejar a sus hijos menores de dos años durante la jornada laboral.

Pese al éxito de la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ingresó inmediatamente una reserva de constitucionalidad en representación del Ejecutivo.