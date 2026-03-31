Giani y triunfo ante Cobresal: Era importante terminar estos tres partidos ganando

Tras la victoria por 3-1 de Universidad Católica ante Cobresal en El Salvador, por la tercera fecha de la Copa de la Liga, Justo Giani, delantero cruzado valoró el triunfo debido a la dificultad de jugar en el reducto del conjunto nortino.

"Es una cancha complicada en la altura. Veníamos de perder, era importante terminar estos tres partidos ganando, nos queda definir con dos partidos de local. En líneas generales fue un buen partido", expresó el atacante trasandino.

Además, se refirió a la polémica determinación de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana de que el duelo del próximo 7 de abril ante Boca Juniors, por el estreno en la fase grupal de Copa Libertadores, se dispute sin hinchas visitantes en el Claro Arena.

"Hubiese sido lindo, pero yo creo que por algo será que no lo hacen. Nosotros estamos pensando en Palestino", sostuvo el ariete.

"Ojalá que cuando vayamos para allá podamos llevar gente, que es súper importante, pero no estamos tan enfocados en eso", cerró Giani.