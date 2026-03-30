Incertidumbre: ¿Cuándo vuelve la Copa de la Liga 2026?

La tercera fecha de la Copa de la Liga vive sus últimos partidos para dar paso al regreso de la Liga de Primera, pero el debutante torneo está bajo una gran incertidumbre en cuanto a programación.

A diferencia del resto de torneos, la ANFP no ha establecido un fixture para, al menos, ubicar en el calendario la cuarta, quinta y sexta jornada del certamen.

El sitio web del Campeonato Chileno, instancia oficial donde se informan las agendas, únicamente refleja hasta la presente Fecha 3, mientras los demás campeonatos reflejan los fines de semanas en que se jugarán los partidos futuros que aún no tienen programación específica definida.

Cabe recordar que las primeras tres fechas se programaron de improviso, por lo que solo resta esperar a que desde Quilín actualicen la página oficial.