Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.4°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Incertidumbre: ¿Cuándo vuelve la Copa de la Liga 2026?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La ANFP aún no da detalles sobre las tres fechas restantes de la fase grupal.

Incertidumbre: ¿Cuándo vuelve la Copa de la Liga 2026?
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La tercera fecha de la Copa de la Liga vive sus últimos partidos para dar paso al regreso de la Liga de Primera, pero el debutante torneo está bajo una gran incertidumbre en cuanto a programación.

A diferencia del resto de torneos, la ANFP no ha establecido un fixture para, al menos, ubicar en el calendario la cuarta, quinta y sexta jornada del certamen.

El sitio web del Campeonato Chileno, instancia oficial donde se informan las agendas, únicamente refleja hasta la presente Fecha 3, mientras los demás campeonatos reflejan los fines de semanas en que se jugarán los partidos futuros que aún no tienen programación específica definida.

Cabe recordar que las primeras tres fechas se programaron de improviso, por lo que solo resta esperar a que desde Quilín actualicen la página oficial.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada