La Copa de la Liga define a sus finalistas en la revancha de las semis

La Copa de la Liga, que comenzó a disputarse esta temporada, definirá a sus finalistas este domingo en las revanchas de las semifinales, con los cruces Unión La Calera ante Coquimbo Unido y Ñublense frente O'Higgins.

En el duelo de ida, el equipo dirigido por Hernán Caputto se adelantó 1-0 en la serie frente a los "Cementeros" en el Estadio Nicolás Chahuán, con un solitario gol de Luis Riveros. Ahora buscarán cerrar su paso a la final este domingo 12 de julio, a las 15:00 horas (19:00 GMT).

En el otro encuentro, los "Diablos Rojos" lograron un triunfo agónico por 2-1 ante O'Higgins, gracias al gol de Ignacio Jeraldino. De esta forma, llegarán al Estadio El Teniente con ventaja para sellar su paso a la final este domingo a las 20:00 horas (00:00 GMT).

El duelo entre "Piratas" y "Cementeros" será arbitrado por Héctor Jona, asistido por Alejandro Molina y Carlos Venegas; el cuarto juez será Matías Assadi. Mientras que el enfrentamiento entre el "Capo de provincia" y los "Diablos Rojos" será dirigido por Diego Flores, asistido por Carlos Poblete y Carlos Poblete; el cuarto árbitro será Cristian Galaz.

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