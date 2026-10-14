La Copa de la Liga tiene nueva fecha y estadio para la historiada final

La historiada final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins tiene nueva fecha y estadio para definir al primer campeón del torneo, que se quedará con el cupo Chile 3 para la Libertadores del 2027.

Según informó Cooperativa Deportes PM, la final entre piratas y celestes será el sábado 14 de noviembre en el Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia.

De momento, solo falta aprobar el aforo para la definición, que se espera sea un máximo de 10 mil espectadores.

Esta es la tercera programación de la final: La primera estaba fijada para julio, pero se canceló por el sistema frontal que estaba pronosticado para la zona central en esa sfechas; y la segunda era para este viernes 16 de octubre en el Claro Arena, pero volvió a ser suspendida, por el aluvión que ocurrió la semana pasada en Las Condes y los efectos del frente de mal tiempo.

Ese fin de semana, el 14 de noviembre, la Liga de Primera estará en receso, ya que es fecha FIFA, con amistoso que jugará La Roja ante Colombia, los días viernes 13 y martes 17.