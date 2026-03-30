La UC doblegó a Cobresal y sigue en la lucha por el liderato de su grupo en la Copa de la Liga

Universidad Católica venció 3-1 a Cobresal en el Estadio El Cobre por la tercera fecha de la Copa de la Liga y sigue peleando el primer lugar del Grupo B, a la espera del resultado entre Ñublense y Universidad de Concepción.

Los primeros minutos del encuentro fueron dominados por el cuadro dirigido por Daniel Garnero, lo que le permitió abrir el marcador a través de Clemente Montes (11'), quien definió de buena manera dentro del área.

En el minuto 32 del encuentro, el árbitro Nicolás Millas cobró un penal a favor de los "Cruzados" por una mano de Benjamín Villarroel dentro del área, decisión que fue revisada en el VAR. Justo Giani desperdició la pena máxima, pero su equipo logró reponer rápidamente y anotó el segundo gol del partido.

En la segunda parte, el conjunto local salió en busca de un descuento rápido y lo consiguió en el minuto 48' con un cabezazo certero de Francisco Moreno dentro del área.

Pese al tanto en contra, el cuadro precordillerano mantuvo el control del partido. En el minuto 62, se le cobró un nuevo penal a favor por una mano dentro del área. Fernando Zampedri se encargó de ejecutarlo, pero el penal tuvo que ser repetido por un adelantamiento del arquero Jorge Pinos. En el segundo intento, el "Toro" no falló y convirtió el gol.

En los minutos finales del partido, el volante chileno de Cobresal, Juan Fuentes, fue expulsado por doble tarjeta amarilla tras cometer una mano intencional en una jugada de ataque.

Con este resultado, Universidad Católica quedó como líder del Grupo B con seis puntos, a la espera del partido entre Ñublense y Universidad de Concepción, por su parte Cobresal se quedó en el último lugar con tan solo una unidad.

El siguiente partido de la UC será por la Liga de Primera de local ante Palestino el jueves 2 de abril a las 18:00 horas. Mientras que Cobresal visitará a Coquimbo Unido el viernes 3 de abril a las 17:30 horas.