La UC quedó fuera de la Copa de la Liga pese a contundente goleada a Cobresal

Pese a que Universidad Católica tuvo una contundente presentación en el Claro Arena y goleó por 5-1 a Cobresal, el abultado resultado le fue insuficiente para alcanzar la clasificación en el Grupo B y quedó eliminado de la Copa de la Liga tras la victoria de Ñublense ante U. de Concepción en Chillán.

El compromiso comenzó cuesta arriba para los locales debido a una intervención del VAR que detectó una mano de Eugenio Mena en el área. Tras esto, Steffan Pino (22') cambió el penal por gol y puso la ventaja para la visita.

Sin embargo, la reacción llegó antes del descanso gracias a Alfred Canales (44'), quien se elevó en las alturas para establecer la paridad y devolver la esperanza al público asistente con un certero cabezazo.

En el complemento, la UC desplegó una ráfaga ofensiva que desdibujó a su rival. Diego Corral (53'), Justo Giani (57') y Jimmy Martínez (63') aprovecharon las licencias defensivas para aventajar a los anfitriones, que miraban con un ojo el empate parcial en Chillán.

Ya en los descuentos, Juan Francisco Rossel (90') sentenció la amarga goleada mientras que a la par cayó el segundo tanto de Ñublense, situación que terminó por derrumbar la ilusión de alcanzar la semifinal junto al primer lugar del Grupo B.

Con este resultado, Universidad Católica finalizó su participación en la Copa de la Liga en el segundo lugar con 11 unidades, quedando a tres puntos de los 14 que lograron los dirigidos por Juan José Ribera.

Ahora, el equipo de Daniel Garnero deberá enfocarse en la Liga de Primera, donde enfrentará precisamente a Universidad de Concepción el domingo 14 de junio. Por su parte, el elenco "minero" cerró una opaca campaña en el torneo y tendrá que redimirse visitando a Colo Colo.