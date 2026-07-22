O'Higgins sueña con dar el primer golpe a Boca en los play-offs de la Sudamericana

O'Higgins visita este jueves a Boca Juniors, sin Carlos Palacios y con Williams Alarcón, desde las 20:30 horas (00:30 GMT) en La Bombonera, con el sueño de dar el primer golpe y en la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana.

El cuadro rancagüino llegó a esta instancia tras haber finalizado en el segundo lugar del Grupo C, y tuvo 15 días para preparar este compromiso, ya que la última vez que jugó fue el pasado 5 de julio, un triunfo ante Unión Española en la Copa Chile.

El elenco dirigido por Lucas Bovaglio ha tenido una temporada irregular; en la Liga de Primera marcha décimo, pero en los torneos coperos ha sido diferente: Clasificó a la final de la nueva Copa de la Liga (enfrentará a Coquimbo Unido) y está a un paso de avanzar a octavos en la Copa Chile.

Los rancagüinos llegaron el martes a Argentina y trabajó en las instalaciones de Defensa y Justicia para preparar el equipo que desafiará al coloso argentino.

La formación probable del "Capo de Provincia" será con Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez.

Boca Juniors, por su parte, llega a este compromiso con más ritmo que los rancagüinos: Venció en un amistoso a Atlético Paranaense el pasado 8 de julio, y la semana pasada avanzó en la Copa Argentina, tras eliminar a Sarmiento.

Para el choque, el técnico Rodolfo Arruabarrena no podrá contar con el chileno Carlos Palacios, quien presentó problemas musculares en los últimos entrenamientos, quedando fuera de la citación.

Quien si está en la nómina es Williams Alarcón, quien será alternativa del Xeneize.

La novedad es la titularidad de Leandro Paredes, quien se integró al plantel este martes, después de haber el jugado el domingo en Nueva Jersey, con una polémica agresión incluso, en la final que perdió Argentina ante España en la Copa del Mundo 2026.

La formación de Boca será con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel.

El árbitro designado por Conmebol para impartir justicia es el uruguayo Andrés Matonte.

Todos los detalles los podrás escuchar este jueves en la transmisión radial de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.