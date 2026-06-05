Los resultados de la sexta y última fecha de la fase grupal en la Copa de la Liga

La Copa de la Liga celebra este fin de semana la última fecha de la fase de grupos, quedando definidos los últimos tres semifinalalistas del torneo.

Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl:

Viernes 5 de junio

Deportes Concepción 0-0 Coquimbo Unido, Primer tiempo. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Sábado 6 de junio

Ñublense vs. Universidad de Concepción, 18:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

Universidad Católica vs. Cobresal, 18:00 horas. Claro Arena.

Domingo 7 de junio

Deportes La Serena vs. Unión La Calera, 12:30 horas. Estadio La Portada.

Universidad de Chile vs. Audax Italiano, 12:30 horas. Estadio Nacional.

Huachipato vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio Huachipato.

O'Higgins vs. Palestino, 18:00 horas. Estadio El Teniente.