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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Los resultados de la sexta y última fecha de la fase grupal en la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue en vivo el desarrollo de la fecha 6 en Cooperativa.cl.

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La Copa de la Liga celebra este fin de semana la última fecha de la fase de grupos, quedando definidos los últimos tres semifinalalistas del torneo. 

Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl:

Viernes 5 de junio

  • Deportes Concepción 0-0 Coquimbo Unido, Primer tiempo. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Sábado 6 de junio

  • Ñublense vs. Universidad de Concepción, 18:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".
  • Universidad Católica vs. Cobresal, 18:00 horas. Claro Arena.

Domingo 7 de junio

  • Deportes La Serena vs. Unión La Calera, 12:30 horas. Estadio La Portada.
  • Universidad de Chile vs. Audax Italiano, 12:30 horas. Estadio Nacional.
  • Huachipato vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio Huachipato.
  • O'Higgins vs. Palestino, 18:00 horas. Estadio El Teniente.
  • Deportes Limache vs. Everton, 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

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