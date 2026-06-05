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Los resultados de la sexta y última fecha de la fase grupal en la Copa de la Liga
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue en vivo el desarrollo de la fecha 6 en Cooperativa.cl.
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La Copa de la Liga celebra este fin de semana la última fecha de la fase de grupos, quedando definidos los últimos tres semifinalalistas del torneo.
Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl:
Viernes 5 de junio
Sábado 6 de junio
Domingo 7 de junio