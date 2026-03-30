Ñublense se impuso ante Universidad de Concepción y sostuvo su liderato en la Copa de la Liga

Ñublense batió 2-0 a Universidad de Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la tercera fecha y sostuvo el liderato del Grupo B en la Copa de la Liga después de que Universidad Católica metiese presión con una victoria ante Cobresal.

El primer tiempo fue parejo, donde ambos equipos buscaron desplegar su juego, pero fueron los visitantes quienes lograron tener más profundidad y abrieron el marcador al minuto 28 a través de Ignacio Jeraldino, quien terminó empujando la pelota en la área chica.

En la segunda parte, Ñublense siguió dominando el encuentro y administrando la ventaja. Desde el minuto 74 aprovecharon la expulsión de Leonel González por doble amarilla, y poco después Fernando Ovelar (83') aumentó la diferencia, sentenciando la victoria para los "Diablos Rojos".

Con este resultado, el conjunto de Chillán se posicionó en el primer lugar de su grupo con siete puntos, mientras que el "Campanil" marcha en la tercera posición con tres unidades.

El siguiente partido de Ñublense será de visita ante Everton por la Liga de Primera el sábado 4 de abril a las 20:00 horas, por su parte Universidad de Concepción se medirá como forastero ante Huachipato el lunes 4 de abril a las 20:00 horas.