Ñublense y O’Higgins chocan con la ilusión de acercarse a la final de Copa de la Liga

Este jueves 9 de julio, la ida en semifinales de la Copa de la Liga continúa con el gran duelo entre Ñublense y O'Higgins, en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán.

Ambos elencos ya se enfrentaron en la región de Ñuble durante la presente temporada, el 25 de abril por la fecha 11 de la Liga de Primera: Fue triunfo rancagüino por 2-0.

En cuanto a la Copa de la Liga, donde solo avanzaron de ronda los líderes de los cuatro grupos, tanto rojos como celestes remataron con 14 unidades, respectivamente en los Grupos B y C.

Ñublense viene precedido de cuatro partidos invicto, en el marco de la Copa Chile que disputó casi toda su fase grupal aprovechando el receso de los torneos por el Mundial 2026.

El equipo de Juan José Ribera venció dos veces a Universidad de Concepción y una a Rangers, siendo su último partido una igualdad 2-2 con Curicó Unido.

La probable alineación de los "Diablos Rojos" cuenta con Nicola Pérez; Carlos Salomón, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón; Diego Sanhueza, Matías Plaza, Diego Céspedes, Christian Mansilla, Jovany Campusano; Ignacio Tapia y Lucas Molina.

Por el lado del "Capo de Provincia", en la Copa Chile enfiló tres seguidos partidos sin conocer la derrota: Empató 1-1 con Deportes Recoleta, goleó a Colo Colo 4-1 y derrotó a Unión Española con un 2-1 a domicilio en Santa Laura.

La probable alineación de Lucas Bovaglio presenta a Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Alan Robledo, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarrafiore; Francisco Gonzalez, Thiago Vecino y Bastián Yáñez.

El partido en Chillán arrancará a las 19:00 horas con arbitraje de Matías Assadi.

Cabe recordar que en la otra llave, Coquimbo Unido inició con una victoria de 1-0 ante Unión La Calera en el "Nicolás Chahuán", y las revanchas se disputarán este fin de semana.