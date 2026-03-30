O'Higgins superó a Palestino y tomó distancia en la cima del Grupo C por la Copa de la Liga

O'Higgins puede mirar con buenos ojos lo que viene para su temporada luego de vencer sólidamente por 1-3 a Palestino en La Cisterna durante la fecha 3 en la Copa de la Liga, cerrando invicto la primera rueda y tomando distancias en el liderato del Grupo C.

De entrada, los rancagüinos golpearon gracias a un cabezazo de Arnaldo Castillo (1'). Esto, les permitió remecer a su rival y sostener una ventaja que se extendió en el inicio del complemento con un doblete del propio Castillo (51').

El segundo lapso continuó con una tónica favorable para la visita y Francisco González (70') encontró su premio tras un pivoteo que lo dejó solo frente al portero. Pese a que Francisco Montes (71') descontó a la jugada siguiente, el resultado era definitivo.

Con este 1-3, los dirigidos de Lucas Bovaglio siguen en la cima y se distancian con 7 unidades, quedando a cuatro de Everton. En tanto, los "árabes" quedaron rezagados sin triunfos al último lugar, con apenas un punto.

En su vuelta a la Liga de Primera, el equipo de Cristián Muñoz buscará redención visitando a U. Católica en el Claro Arena el 2 de abril y los celestes recibirán a Audax el 3 de dicho mes. Ambos partidos serán previo a sus estrenos por la Copa Sudamericana.