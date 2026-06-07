O'Higgins venció a Palestino en el cierre de la fase grupal de la Copa de la Liga

O'Higgins venció a Palestino por 2-1 este domingo en El Teniente de Rancagua, en el cierre de la fase grupal de la Copa de la Liga.

El cuadro rancagüino ya había clasificado a semifinales en la quinta fecha, por lo que afrontó esta última jornada con la tarea hecha, pero no se relajó y consiguió los tres puntos ante su gente, quedando invicto en el Grupo C, con 14 puntos (cuatro victorias y dos empates).

En la primera parte, Arnaldo Castillo abrió la cuenta de penal (38') y poco después asistió a Joaquín Tapia, quien marcó en la boca del arco el 2-0 (42').

En el complemento, Palestino se metió en el partido gracias a un autogol de Alan Robledo (50'), pero no le alcanzó para amargar a los celestes, sumando su tercera derrota en el certamen.

Finalmente, O'Higgins terminó con 14 puntos, seguido por Everton (7), Limache (6) y Palestino (5).

En semifinales, O'Higgins enfrentará a Ñublense, mientras que la otra llave la jugarán Coquimbo Unido y Unión La Calera, en un torneo donde el ganador se quedará con el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

El próximo partido de O'Higgins será la próxima semana, el domingo 14 de junio, ante Coquimbo Unido en el puerto pirata, en la fecha 15 de la Liga de Primera; Palestino, por su lado, jugará un día antes contra Everton en Viña del Mar.