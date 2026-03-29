U. Católica visita a un complicado Cobresal con intención de mejorar en la Copa de la Liga

Universidad Católica se traslada hasta el campamento minero de El Salvador para cerrar su participación en la primera etapa de la Copa de la Liga, cuando este lunes 30 de marzo le toque desafiar a Cobresal a partir de las 18:00 horas.

El cuadro precordillerano llega con la urgencia de sacudirse tras la reciente caída ante Ñublense en Chillán, situación que los dejó con apenas 3 puntos. Por ende, necesitan rescatar unidades en el norte para no distanciarse de la parte alta.

Por su parte, el presente de los pupilos de Gustavo Huerta es crítico. El conjunto albinaranja atraviesa una severa crisis de resultados y no sabe de festejos desde el pasado 14 de febrero, cuando curiosamente venció por 3-2 a los propios "Cruzados" en la Liga de Primera.

Desde aquel encuentro, los nortinos arrastran una negativa racha de cinco derrotas y dos empates, sumando apenas un punto en la actual competencia.

Con el arbitraje de Nicolás Millas, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.