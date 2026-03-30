U. de Chile visita a Audax con la necesidad de reducir distancias en la Copa de la Liga

El Estadio Bicentenario de La Florida acogerá un duelo con realidades completamente distintas, ya que un encaramado Audax Italiano tratará de dar un paso importante en la Copa de la Liga cuando reciba a Universidad de Chile este miércoles a las 18:00 horas (21:00 GMT).

Los "azules" llegan renovados bajo las órdenes de un exigente Fernando Gago, quien tras caer en su debut ante Unión La Calera necesita de una victoria para darle validez a su ciclo y también para no quedar rezagado en el Grupo D del certamen en donde solo avanza un equipo.

Para esta ocasión, el entrenador argentino dispondrá de: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Marcelo Morales; Agustín Arce, Israel Poblete, Felipe Salomoni; Martín Espinoza, Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas.

Por su parte, los itálicos vienen en una forma espectacular luego de hilar dos triunfos en el innovador torneo. Eso, sumado a una victoria en la Liga de Primera da un registro que no los ve caer desde el pasado 7 de marzo, es decir, hace cuatro partidos.

Los dirigidos por Gustavo Lema son líderes con 6 puntos y, en caso de obtener un resultado positivo, solo los "cementeros" serían sus más cercanos perseguidores. En tanto, "azules" junto a La Serena apenas suman 1 unidad.

Con arbitraje de Franco Jiménez, todos los detalles de este compromiso de realidades opuestas podrás seguirlos con el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.