Unión La Calera remontó ante La Serena y se distanció de la U en la Copa de la Liga

En una jornada cargada de dramatismo en el "Nicolás Chahuán", Unión La Calera logró una sufrida remontada por 2-1 ante Deportes La Serena por la tercera fecha del Grupo D de la Copa de la Liga, distanciándose de Universidad de Chile.

Pese a ello, el trámite comenzó favorable para el conjunto "papayero", que aprovechó las imprecisiones en la salida del dueño de casa. Jeisson Vargas (33') recibió en la frontal del área y sacó un potente derechazo ajustado que dejó sin opciones al portero Nicolás Avellaneda.

En el complemento, el equipo "granate" estuvo a centímetros de sentenciar la historia, pero un remate de Cristóbal Sepúlveda (63') se estrelló en el vertical.

Aquella jugada despertó a los pupilos de Martín Cicotello, quienes refrescaron el ataque con cambios ofensivos. La paridad llegó cuando el guardameta Eryin Sanhueza cometió un error en el cálculo y Matías Camos López aremetió (85').

Cuando el empate parecía sellado, apareció la jerarquía de Sebastián Sáez (90+5'), quien capturó un balón de frente al arco y, con una definición sutil, concretó la remontada definitiva.

Con este resultado, Unión La Calera escaló al segundo lugar del grupo con 6 unidades, igualando la línea de Audax Italiano y distanciándose a cinco puntos de la U, que está en el fondo con los mismos positivos que los dirigidos por Felipe Gutiérrez

Ahora, ambos elencos deberán enfocarse en el retorno de la Liga de Primera. El cuadro "cementero" visitará a Deportes Limache el próximo sábado 4 de abril a las 17:30 horas. Por su parte, La Serena tendrá una oportunidad de redimirse ante Universidad de Chile el domingo 5, a contar de las 18:00 horas.